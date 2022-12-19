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Видаль дерзко подколол Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022

19 Декабря 2022 • 21:18 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный чилийский полузащитник Артуро Видаль обратился к Килиану Мбаппе после финала чемпионата мира.

Форвард «ПСЖ» оформил хет-трик в ворота сборной Аргентины (два из трёх голов – с пенальти), но встреча завершилась со счётом 3:3, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых французы потерпели поражение. Кубок мира достался аргентинцам, и в связи с этим Видаль вспомнил давние слова Мбаппе о том, что южноамериканский футбол отстал от европейского: «Привет, Килиан, как тебе южноамериканский футбол? Учитесь у южноамериканцев», – написал 35-летний чилиец в социальных сетях, обратившись к французской звезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Артуро Видаль Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Viva Barcelona
19 Декабря 2022 в 22:12
Ну да, раз в 20 лет Южная Америка выиграла у Европы ( по серии пенальти), и всё, попец золотом покрылся у латиносов)) Я даже молчу о том, что выигравашая Аргентина чисто символически относится к Латинской Америке, чисто внешне аргентинцы типичные европейцы. Да, судя по некоторым эпизодам, далеко не самый хороший контингент, как это бывает часто с переселенцами, но все равно это не Бразилия, не Эквадор, не Мексика и тем более не Африка или Азия. По сути, хоть и не самые лучшие представители этих народов, но те же испанцы или итальянцы. А так, Европа с 2006 по 2018 годы подряд побеждала на Мундиалях. Иногда можно и паузу брать)
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