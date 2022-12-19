Видаль дерзко подколол Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022

Известный чилийский полузащитник Артуро Видаль обратился к Килиану Мбаппе после финала чемпионата мира.

Форвард «ПСЖ» оформил хет-трик в ворота сборной Аргентины (два из трёх голов – с пенальти), но встреча завершилась со счётом 3:3, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых французы потерпели поражение. Кубок мира достался аргентинцам, и в связи с этим Видаль вспомнил давние слова Мбаппе о том, что южноамериканский футбол отстал от европейского: «Привет, Килиан, как тебе южноамериканский футбол? Учитесь у южноамериканцев», – написал 35-летний чилиец в социальных сетях, обратившись к французской звезде.