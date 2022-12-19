Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бензема принял решение об уходе из сборной Франции ещё в начале ЧМ-2022

19 Декабря 2022 • 20:09 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема запланировал уход из сборной Франции задолго до публичного объявления.

34-летний футболист так и не сыграл на чемпионате мира в Катаре из-за травмы, полученной перед началом турнира. При этом, как известно, обладатель «Золотого мяча» рассчитывал восстановиться по ходу мундиаля и не хотел покидать расположение сборной, но был отправлен домой Дидье Дешамом и его ассистентами. По информации Diario AS, сразу после этого Бензема и принял окончательное решение завершить выступления в сборной, но не хотел разглашать информацию о своём уходе до окончания чемпионата мира.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции уступила Аргентине. Вскоре после матча лидер «Реала» заявил об уходе из национальной команды.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Сборная Франции
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Viva Barcelona
19 Декабря 2022 в 20:45
Много шума вокруг этого Бенземы. Он так себя ведет, будто его бедного унизили, обидели. А по большому счету, его отправили домой из-за травмы, а он тут губы надул, решил видите ли уйти из сборной. Да нафиг ты нужен , и так старый пень, завтра на пенсию уйдешь, доигрыаай за свой Реал. Сколько его помню, ничего полезного для сборной Франции не сделал, когда еще был более-менее молодым. Потом вляпался в этот скандал с Вальбуэна, шантажист хренов. Да ты радуйся, что так отделался, а то в тюрягу загремел бы, и там с сокамерниками гонял бы мячик:) Короче говоря, адье, оревуар, старый дед, иди лучше на пенсию))
NOBODY
19 Декабря 2022 в 20:10
ну после такого отношения - нафиг ему эта сборная с Дешамом....
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
21:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Видаль дерзко подколол Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022
21:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пономарёв: «Месси совершил подвиг»
21:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пономарёв — о финале ЧМ-2022: «Просто захватывающий поединок!»
20:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Амрабат – лидер ЧМ-2022 по возвратам мяча своей команде, Модрич – второй
20:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорий Иванов: Месси вёл Аргентину к победам и проявил себя лучшим футболистом мира
20:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Анчелотти высоко оценил выступление полузащитника сборной Аргентины на ЧМ-2022
20:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Камоцци: «Месси и Модрич меня обрадовали на ЧМ-2022»
20:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В сборной Франции уже определились с заменой Дешаму, если тот откажется продлить контракт
20:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лунёв сравнил де Пауля с дементором
20:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Терри: «Приятно видеть с кубком мира лучшего игрока моего поколения»
20:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бензема принял решение об уходе из сборной Франции ещё в начале ЧМ-2022 2
20:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Головин восхищён финалом чемпионата мира в Катаре
19:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Уткин назвал главную проблему сборной Франции
19:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин: «Когда Месси получал мяч, все видели, что он лучший»
19:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каррера назвал лучшего игрока ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем