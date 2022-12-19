Бензема принял решение об уходе из сборной Франции ещё в начале ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема запланировал уход из сборной Франции задолго до публичного объявления.

34-летний футболист так и не сыграл на чемпионате мира в Катаре из-за травмы, полученной перед началом турнира. При этом, как известно, обладатель «Золотого мяча» рассчитывал восстановиться по ходу мундиаля и не хотел покидать расположение сборной, но был отправлен домой Дидье Дешамом и его ассистентами. По информации Diario AS, сразу после этого Бензема и принял окончательное решение завершить выступления в сборной, но не хотел разглашать информацию о своём уходе до окончания чемпионата мира.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции уступила Аргентине. Вскоре после матча лидер «Реала» заявил об уходе из национальной команды.