Лаутаро Мартинес рассказал, что чувствует грусть за свой результат на мундиале

Форвард миланского «Интера» и сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал, что чувствует сожаление, несмотря на то, что его сборная выиграла чемпионат мира по футболу в Катаре. Сегодня «альбиселесте» обыграли сборную Франции в серии послематчевых пенальти – 4:2, сведя основное и дополнительное время матча к ничьей – 3:3.

«Мне немного грустно, так как провёл я турнир не так, как мне хотелось бы. Но я рад общему результату», - цитирует Мартинеса TyC Sports.

К сожалению для самого себя, форвард аргентинской сборной не забил на мундиале в Катаре ни разу, притом выходил на поле в шести матчах. Также Мартинес ни разу не ассистировал партнёрам по команде.