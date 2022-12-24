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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ребров назвал лучшего вратаря ЧМ-2022 - это не Мартинес

24 Декабря 2022 • 12:07 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров не согласен с тем, что аргентинец Эмилиано Мартинеса является лучшим голкипером чемпионата мира – 2022.

«На первое место поставлю Льориса как самого стабильного вратаря, на второе - Мартинеса. А на третье - Ливаковича. Он вытащил две серии пенальти, а с бразильцами вообще всю игру спас», - приводит слова Артёма издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что чемпионом мира стала сборная Аргентины, которая в финальном поединке победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В серии послематчевых пенальти Мартинес парировал один из ударов «трёхцветных».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Уго Льорис Артём Ребров Доминик Ливакович Эмилиано Мартинес
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