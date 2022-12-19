Головин восхищён финалом чемпионата мира в Катаре

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от прошедшего вчера финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Заветный трофей вернулся к сборной Аргентины спустя 36 лет, а исход интригующей игры решился лишь в серии 11-метровых ударов после матча.

«Получился великолепный матч, который точно войдёт в историю мирового футбола», - цитирует Головина «Чемпионат».

Россиянин добавил, что аргентинцы очень долго шли к своей цели, но и у французов была отличная команда. Как результат – они отыгрались со счёта 0:2 ближе к концу основного времени матча и перевели игру в дополнительное время.