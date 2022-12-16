Сенников не видит фаворита в матче Аргентина – Франция

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников ответил на вопрос, какую сборную он считает фаворитом в финале чемпионата мира 2022 года. Напомним, в главном матче турнира встретятся национальные команды Аргентины и Франции.

«Для меня изначально фаворитом финала была Франция, но после полуфинала 50 на 50 стало. При счете 1:0 французы неубедительно играли. Меня пугает, как Франция может упустить свою игру, которая удается», — приводит слова Сенникова портал «Спорт День за Днем».

Эксперт считает, что Лионель Месси вместе со своей сборной не прощает такие ошибки. По мнению Сенникова, Аргентина с каждым матчем становится сильнее, а французы, наоборот, играют хуже.

Финал мундиаля Аргентина – Франция состоится 18 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.