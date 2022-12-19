Билялетдинов: «Месси превзошёл Марадону»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» и национальной команды Аргентины Лионель Месси сумел превзойти легенду мирового футбола Диего Марадону.

Напомним, вчера, 18 декабря, Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:2 — пен) в финале чемпионата мира, а сам Месси в прошедшей встрече отметился дублем и был признан лучшим игроком всего турнира.

«Лионель стабильно, на протяжении всей своей карьеры показывает футбол высочайшего уровня, а у Диего были отдельные всплески. Поэтому можно сказать, что Месси превзошёл Марадону», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Отметим, что этот титул чемпиона мира стал для 35-летнего Месси первым в карьере. Ранее сборной Аргентины удавалось выигрывать мундиаль в 1978 и 1986 годах.