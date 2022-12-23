Президент «Баварии» – о ЧМ-2022: «Огромного уважения заслуживает не только Месси, но и Мбаппе»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер поделился мнением о главных звёздах завершившегося чемпионата мира в Катаре.

Лионель Месси впервые в карьере поднял над головой кубок мира и был признан лучшим игроком мундиаля, а Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3 и 4:2 в серии послематчевых пенальти).

«В этом финале мы увидели всё, что только можно. Думаю, огромного уважения заслуживает не только Месси, максимально эффектным образом проведший свой последний мундиаль, но и Мбаппе, который в свои 23 года продолжает устанавливать стандарты в мировом футболе», – заявил в интервью Bild Хайнер.