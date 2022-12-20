Шунин: «Думаю, никто не поспорит, что Мартинес – лучший»

Голкипер сборной России и московского «Динамо» Антон Шунин похвалил своего коллегу по цеху за выступление на чемпионате мира.

«Думаю, никто не поспорит, что Мартинес лучший вратарь чемпионата мира», - цитирует Шунина Sport24.ru.

Он упомянул, что Мартинес героически спас свою команду в дополнительное время, совершив сейв после удара Рандаля Коло-Муани. На тот момент счёт на табло был 3:3.

«На кого он похож из российских вратарей? Мне кажется, на Матвея Сафонова. Тоже эмоционально отмечает сейвы», - добавил Шунин.

Эмилиано Мартинесу 30 лет, сейчас он – основной голкипер середняка АПЛ – бирмингемской «Астон Виллы».