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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Озил подколол Жиру: «Без Бензема нет вечеринки»

19 Декабря 2022 • 10:34 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший чемпион мира Месут Озил считает, что сборная Франции проиграла из-за отсутствия Карима Бензема, которого, как считает Озил, не смог заменить в полноценной мере нападающий «Милана» Оливье Жиру. После того, как Франция проиграла по пенальти аргентинцам, Озил, ставщий в 2014 году чемпионом мира в составе немецкой сборной, написал сообщение в социальных сетях.

- No Benzema, no party, - написал Озил, давая понять, что без Бензема нет вечеринки.

Напомним, что забившего четыре гола на чемпионате мира Жиру заменили еще до конца первого тайма финального матча чемпионата мира против Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Сборная Франции Месут Озил Оливье Жиру
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Декабря 2022 в 10:41
ай.. абсолютли.. с бензом хранцузы камня на камне не оставели бы от этих.. А-ха-ха-ха! )))
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