Озил подколол Жиру: «Без Бензема нет вечеринки»

Бывший чемпион мира Месут Озил считает, что сборная Франции проиграла из-за отсутствия Карима Бензема, которого, как считает Озил, не смог заменить в полноценной мере нападающий «Милана» Оливье Жиру. После того, как Франция проиграла по пенальти аргентинцам, Озил, ставщий в 2014 году чемпионом мира в составе немецкой сборной, написал сообщение в социальных сетях.

- No Benzema, no party, - написал Озил, давая понять, что без Бензема нет вечеринки.

Напомним, что забившего четыре гола на чемпионате мира Жиру заменили еще до конца первого тайма финального матча чемпионата мира против Аргентины.