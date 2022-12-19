Уткин: «Этого финала не было бы, если бы не Мбаппе»

Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин поделился мыслями о вчерашнем финале чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Месси уже и был великим до этого. Никуда от этого не деться, возможно, он величайший в истории футболист. Но этого финала не было бы, если бы не Килиан Мбаппе», - сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что сборная Франции играла ужасно. И такого финала просто не случилось бы, если б не заслуги молодой звезды «трёхцветных» - Килиана Мбаппе. Именно он, напомним, оформил хет-трик во вчерашнем матче и дважды возвращал свою команду в игру, сравнивая счёт своими голами. Дело дошло до серии пенальти, в которой удача и точность были на стороне аргентинцев – 4:2 (3:3 после основного и дополнительного времени).