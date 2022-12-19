Талалаев: «Месси сделал всё»

Наставник столичного «Торпедо» Андрей Талалаев высказался о важности Лионеля Месси для чемпионского состава аргентинской сборной.

«Аргентине помогла организация и подстройка под своего лидера-волшебника. Месси сделал всё», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что по итогам катарского чемпионата мира нападающий «Пари Сен-Жермен» взял долгожданное золото мундиаля, получив награду лучшего игрока всего турнира и забив семь мячей, что стало вторым показателем. В решающем поединке против Франции Месси сделал дубль, а также реализовал пенальти в послематчевой серии.