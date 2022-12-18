​Месси поцеловал кубок мира

В Катаре прямо сейчас проходит церемония награждения по итогам чемпионата мира - 2022. Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим футболистом турнира. Капитан «альбиселесте» был приглашён на сцену для получения награды. После вручения приза Месси подошёл к кубку мира и поцеловал его. Этот жест футболиста повлёк за собой овации трибун.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти (4:2). После 120 минут игрового времени на табло стадиона горел счёт 3:3. Лионель Месси записал на свой счёт два гола.