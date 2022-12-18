Месси заработал 20-й результативный балл на чемпионатах мира - это рекорд

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме команда Лионеля Месси забила два мяча. Также лидер аргентинской сборной продолжает переписывать книгу рекордов чемпионата мира. Его гол с пенальти, ставший первым в матче, стал 20-м результативным действием Лионеля Месси на чемпионатах мира. И, хотя по количеству голов он еще не абсолютный лидер, то по количеству результативных баллов Месси - абсолютный рекордсмен Мундиалей. Лионель забил 12 голов и сделал восемь результативных передач.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.