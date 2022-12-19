Радич: «Месси — лучший в истории, не надо вообще сравнивать его с Пеле и Марадоной»

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался о победе сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 — пен) в финале чемпионата мира.

Радич назвал прошедшую встречу лучшим финалом, который ему довелось посмотреть в своей жизни. Также серб завил, что лидера южноамериканской команды Лионеля Месси смело можно считать лучшим игроком в истории футбола.

«Не надо вообще сравнивать его с Пеле и Марадоной. В то время футбол был на другом уровне. Люди тренировались 3-4 раза в неделю. Было мало тактики, общий уровень был сильно ниже», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Напомним, что этот триумф стал для 35-летнего Месси первым на чемпионатах мира, а для сборной Аргентины — третьим. Франция же не смогла защитить титул, выигранный её четыре года назад на мундиале в России.