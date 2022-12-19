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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Радич: «Месси — лучший в истории, не надо вообще сравнивать его с Пеле и Марадоной»

19 Декабря 2022 • 09:55 Комментировать (3)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался о победе сборной Аргентины над Францией (3:3, 4:2 — пен) в финале чемпионата мира.

Радич назвал прошедшую встречу лучшим финалом, который ему довелось посмотреть в своей жизни. Также серб завил, что лидера южноамериканской команды Лионеля Месси смело можно считать лучшим игроком в истории футбола.

«Не надо вообще сравнивать его с Пеле и Марадоной. В то время футбол был на другом уровне. Люди тренировались 3-4 раза в неделю. Было мало тактики, общий уровень был сильно ниже», — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Напомним, что этот триумф стал для 35-летнего Месси первым на чемпионатах мира, а для сборной Аргентины — третьим. Франция же не смогла защитить титул, выигранный её четыре года назад на мундиале в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Деян Радич
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Комментарии (3)
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One Live
19 Декабря 2022 в 10:57
Не надо сравнивать то, что несравнимо!
Марадона сделал себя сам и Пеле тоже, а хоббита больше сделали СМИ)
ингерман
19 Декабря 2022 в 10:28
ай мнение этих ребят ваще не далжно волновац.. оно и так никому не интересно - по любому вапросу.. уровня Пеле - Короля футбола меци не достигнет никогда.. вытянули за уши в каждом маче назначая липавые пенали.. я же сто раз писал ышо до начала чемпа што гнома будуц тянуть на медаль - для ПИАРА! воц и все!.. когда играл Король - была романтика хфуцбола - усе было по-чесноку.. а щас - сплошная коммерция.. еще в 70-х г.г. победители КЕЧ получали по 20-30 тыр зеленых премиальных - смешно даже.. я уж не говорю про их смешные по нонешним временам зарплаты.. )))
канеш шмеци - выдающийся хфуцбалист.. но не более того.. А-ха-ха-ха! )))
wertygaz
19 Декабря 2022 в 09:59
Вот именно не надо сравнивать, Пеле и Марадона на порядок лучше.
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