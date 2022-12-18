Новиков: «Я бы назвал Льориса лучшим вратарём чемпионата мира»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков в преддверии финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией сравнил игру вратарей команд Уго Льориса и Эмилиано Мартинеса.

По мнению Новикова, Льорис превосходит по уровню мастерства не только Мартинеса, но и является лучшим голкипером всего турнира.

«Считаю, что Льорис выше классом, чем Мартинес, он гораздо надёжнее, отлично играет на выходах и хорош на линии ворот. Я бы назвал именно Льориса лучшим вратарём этого чемпионата», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Кроме того, специалист признался, что в предстоящем финале будет поддерживать сборную Франции, однако спрогнозировать его исход Новиков не смог.

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.