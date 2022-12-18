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Новиков: «Я бы назвал Льориса лучшим вратарём чемпионата мира»

18 Декабря 2022 • 16:21 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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Через 0 ч. 12 мин.

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков в преддверии финала чемпионата мира между Аргентиной и Францией сравнил игру вратарей команд Уго Льориса и Эмилиано Мартинеса.

По мнению Новикова, Льорис превосходит по уровню мастерства не только Мартинеса, но и является лучшим голкипером всего турнира.

«Считаю, что Льорис выше классом, чем Мартинес, он гораздо надёжнее, отлично играет на выходах и хорош на линии ворот. Я бы назвал именно Льориса лучшим вратарём этого чемпионата», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Кроме того, специалист признался, что в предстоящем финале будет поддерживать сборную Франции, однако спрогнозировать его исход Новиков не смог.

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Уго Льорис Эмилиано Мартинес Валерий Новиков
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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