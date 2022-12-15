Тчуамени считает, что в матче с Марокко Мбаппе был не так хорош, как в предыдущих встречах

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени высказался об игре своего партнёра Килиана Мбаппе в матче 1/2 финала чемпионата мира против Марокко (2:0).

По мнению Тчуамени, несмотря на то, что в игре против африканской команды 23-летнему нападающему не удалось продемонстрировать такое же яркое выступление, как в предыдущих встречах, он действовал очень полезно для сборной Франции.

«Я думаю, он сыграл хорошо. Он очень помогает нам на поле, и мы знаем, что Мбаппе представляет угрозу для соперника», — цитирует Тчуамени PSG Talk.

Напомним, в шести матчах текущего мундиаля Мбаппе забил пять голов и отдал две результативные передачи. В финале турнира Франция встретится с Аргентиной. Эта игра состоится 18 декабря и начнётся в 18:00 по московскому времени.