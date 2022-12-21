Сборная Ганы также претендует на услуги Тухеля

Томас Тухель - один из самых востребованных и именитых тренеров в мире, остающихся без работы. Причиной называют его не самый простой характер, но это не пугает представителей Ганы, которые раздумывают о том, чтобы предложить Тухелю работу с их национальной командой.

После вылета из группы в рамках чемпионата мира в Катаре Отто Аддо попрощался с командой, и теперь Федерация футбола Ганы занята поисками нового тренера. Финансовые условия предложения, правда, не сообщаются, как и то, готов ли рафинированный немец перебраться работать в Африку - не самое безопасное и не самое приятное с точки зрения климата место на Земле.