Венгер: «Я очень рад за Эмилиано Мартинеса»

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отдал должное голкиперу сборной Аргентины Эмилиано Мартинесу, который достиг успеха, несмотря на многие разочарования в карьере. Напомним, 30-летний вратарь выступал за «канониров» 8 лет. За этот срок он 6 раз уходил в аренду.

«Я очень рад за Эмилиано Мартинеса. Иногда он уходил в аренду, но даже не играл в новом клубе. Как мы видим, это не остановило его веру и мотивацию. Когда я наблюдаю за его игрой сейчас, учитывая всё, через что он прошёл, я ещё больше восхищаюсь достижениями Мартинеса. Молодец, Эмилиано, мы гордимся тобой», – цитирует Венгера Afcstuff.