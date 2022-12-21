Сёмин назвал главные разочарования мундиаля в Катаре

Советский и российский тренер Юрий Сёмин продолжает подводить итоги мундиаля в Катаре. На этот раз он назвал команды, которые разочаровали его на турнире больше, чем все остальные.

«Очень разочаровали Испания и Германия, думаю, все остались недовольны их выступлением», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

В Катаре сборная Испании вышла из группы Е со второго места, но оступилась на первой же стадии плей-офф и вылетела от сборной Марокко – 0:3 в серии пенальти.

Немцы и вовсе не вышли из группы, оказавшись на третьем месте того же квартета.

Сборные Испании и Германии выступали в квартете Е со сборными Японии и Коста-Рики. Азиаты выиграли группу, а костариканцы замкнули квартет.