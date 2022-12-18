Месси и Ди Мария пополнили список самых возрастных авторов голов в финалах ЧМ

Аргентинцы Лионель Месси и Анхель Ди Мария забили по голу французам в первом тайме финала чемпионата мира в Катаре и пополнили небольшой список тех игроков, которые забивали гол в финале турнира в возрасте 34 года и старше.

До этого в столь почтенном возрасте по футбольным меркам в финалах мировых первенств забивали всего два футболиста. В 1958 году в финале чемпионата мира по футболу отличился швед Нильс Лидхольм, а в 2006 году – француз Зинедин Зидан.

Прямо сейчас в финальной встрече катарского мундаиля перерыв. После первого тайма впереди сборная Аргентины – 2:0. Следите за текстовой трансляцией самых ярких моментов следующего тайма на портале Liveresult.ru.