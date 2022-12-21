Сакки: «Вся Аргентина у ног Месси»

Бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки не жалеет громких слов похвалы в адрес Лионеля Месси, который принес сборной Аргентины чемпионский титул в прошедшем в Катаре Мундиале. Сентиментальный итальянец, Сакки признался, что расплакался, когда Месси поднимал Кубок мира над головой.

- Когда Месси поднял Кубок мира, я, честно скажу, расплакался. Я подумал в тот момент о всей его карьере, о всех его трофеях, и о том, как долго он не мог сбросить проклятие чемпионатов мира. Он все время был вынужден играть словно в тени Марадоны и постоянно что-то доказывать. И то, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую принес Марадона, угнетало Месси. Но сейчас у его ног вся Аргентина, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.