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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сакки: «Вся Аргентина у ног Месси»

21 Декабря 2022 • 05:55 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки не жалеет громких слов похвалы в адрес Лионеля Месси, который принес сборной Аргентины чемпионский титул в прошедшем в Катаре Мундиале. Сентиментальный итальянец, Сакки признался, что расплакался, когда Месси поднимал Кубок мира над головой.

- Когда Месси поднял Кубок мира, я, честно скажу, расплакался. Я подумал в тот момент о всей его карьере, о всех его трофеях, и о том, как долго он не мог сбросить проклятие чемпионатов мира. Он все время был вынужден играть словно в тени Марадоны и постоянно что-то доказывать. И то, что он не мог подарить своему народу ту радость, которую принес Марадона, угнетало Месси. Но сейчас у его ног вся Аргентина, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Арриго Сакки
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