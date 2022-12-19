Терри: «Приятно видеть с кубком мира лучшего игрока моего поколения»

Бывший английский защитник Джон Терри высказался после финала чемпионата мира – 2022.

Сборные Аргентины и Франции не выявили победителя после основного и дополнительного времени (3:3), а в серии после матчевых пенальти точнее оказались аргентинцы.

«Рад за Месси и сборную Аргентины. Пожалуй, это лучшая игра, которую я когда-либо видел. Для меня было большой привилегией наблюдать за тем, как лучший футболист моего поколения выигрывает кубок мира», – цитируют английские СМИ экс-игрока сборной Англии.

Лионель Месси впервые в своей карьере стал победителем чемпионата мира, а сборная Аргентины завоевала трофей в третий раз и впервые с 1986 года.