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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Игрок клуба РПЛ: «Если Месси в твоей команде, ты уже победил»

25 Декабря 2022 • 19:54 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Легионер «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о звездном соотечественнике Лионеле Месси, победившем вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Месси - лучший в мире. Если у тебя в команде Лео, ты уже победил. Он может перевернуть игру в любой момент, не раз это видели. Мы благодарны ему за то, что он делает для Аргентины», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Сборная Аргентины впервые с 1986 года стала триумфатором чемпионата мира. В финальном матче мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Месси в Катаре провел семь матчей, забил семь голов и отдал три ассиста. Его признали лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лукас Масоэро Пари НН
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Комментарии (1)
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ARTUR
25 Декабря 2022 в 20:04
Этот болван видимо не видел счет 8-2 где то в Мюнхене сейчас угорают , зачем вот эти дешевые лизоблюдские высказывания , Месси не Бог ,хоть и очень талантливый, но все же человек..
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