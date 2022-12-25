Игрок клуба РПЛ: «Если Месси в твоей команде, ты уже победил»

Легионер «Пари НН» Лукас Масоэро высказался о звездном соотечественнике Лионеле Месси, победившем вместе со сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Месси - лучший в мире. Если у тебя в команде Лео, ты уже победил. Он может перевернуть игру в любой момент, не раз это видели. Мы благодарны ему за то, что он делает для Аргентины», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Сборная Аргентины впервые с 1986 года стала триумфатором чемпионата мира. В финальном матче мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Месси в Катаре провел семь матчей, забил семь голов и отдал три ассиста. Его признали лучшим футболистом турнира.