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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Червиченко: Месси сделает всё, чтобы оформить «золотой дубль» с Аргентиной

17 Декабря 2022 • 14:53 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии финала чемпионата мира – 2022, в котором Аргентина сыграет с Францией.

«Закрались сомнения по поводу того, смогут ли французы обыграть аргентинцев. Если Мбаппе в финале будет играть так, как он играл в четвертьфинале, а Месси, как с Хорватией, у французов будут проблемы», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Функционер уверен, что Лионель Месси приложит все усилия, чтобы на закате карьеры сделать «золотой дубль» в сборной. Напомним, аргентинцы выиграли минувший розыгрыш Кубка Америки.

Финал чемпионата мира между Аргентиной и Францией пройдет завтра, 18 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Франции Андрей Червиченко Килиан Мбаппе
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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