Червиченко: Месси сделает всё, чтобы оформить «золотой дубль» с Аргентиной

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался в преддверии финала чемпионата мира – 2022, в котором Аргентина сыграет с Францией.

«Закрались сомнения по поводу того, смогут ли французы обыграть аргентинцев. Если Мбаппе в финале будет играть так, как он играл в четвертьфинале, а Месси, как с Хорватией, у французов будут проблемы», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Функционер уверен, что Лионель Месси приложит все усилия, чтобы на закате карьеры сделать «золотой дубль» в сборной. Напомним, аргентинцы выиграли минувший розыгрыш Кубка Америки.

Финал чемпионата мира между Аргентиной и Францией пройдет завтра, 18 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.