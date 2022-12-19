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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Уткин назвал главную проблему сборной Франции

19 Декабря 2022 • 19:37 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный журналист и спортивный комментатор Василий Уткин поделился главной причиной, по которой сборная Франции не стала чемпионом мира по футболу.

«Не свались на неё гигантское количество травм… Вы меня извините, я думаю, что французы порвали бы любого на этом турнире, кроме Бразилии», - сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что «трёхцветным» не хватило на катарских стадионах таких мастеров своего дела как Н'Голо Канте, Поля Погба и Карима Бензема – все они не поехали в Катар из-за травм. В первом матче на турнире против сборной Австралии выбыл и основной защитник Люка Эрнандес.

Вчера, напомним, праздник футбола в Катаре завершился победой «альбиселесте». Аргентинцы обыграли французов лишь в серии пенальти – 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Сборная Франции
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