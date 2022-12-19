Пеле: «Поздравляю, Аргентина! Конечно, Диего сейчас улыбается»

Легендарный бразилец Пеле подвёл итоги чемпионата мира в Катаре. Праздник футбола завершился вечером 18 декабря матчем сборных Аргентины и Франции. Победу в серии послематчевых пенальти одержали «альбиселесте» - 4:2, а основное и дополнительное время игры завершилось со счётом 3:3.

«Месси выигрывает свой первый чемпионат мира, как и заслуживает. Мбаппе забил четыре гола в финалах. Смотреть такой финал было подарком. Не могу не поздравить Марокко с потрясающим турниром. Поздравляю, Аргентина! Конечно, Диего сейчас улыбается», - написал Пеле в соцсетях.

Отметим, что победа на чемпионате мира стала для аргентинцев первой за 36 лет.