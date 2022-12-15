Макрон: «Дешам должен остаться в сборной Франции»

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о выходе национальной сборной в финал чемпионата мира – 2022. В полуфинале подопечные Дидье Дешама одолели команду Марокко со счетом 2:0.

«Были периоды, когда команде был непросто, но мы увидели настоящий сплоченный коллектив. Большая благодарность Дидье Дешаму и футболистам. Этот тренер выиграл три финала, и он должен остаться в сборной. Горжусь этой командой», - передает слова президента RMC Sport.

В финале чемпионата мира, который проходит в Катаре, Франция сыграет против команды Аргентины. В ½ финала Месси и компания не оставили шансов Хорватии – 3:0.

Финал состоится 18 декабря.