Конфликт, обида, старость или травмы: Почему Бензема решил закончить со сборной Францией

Карим Бензема в свой 35-й день рождения принял решение завершить карьеру в сборной Франции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о решении форварда «Реала».

Карим Бензема, конечно, мог войти в историю. Он едва не выиграл чемпионат мира, не просто ни разу не выйдя на поле, но даже не появившись на турнире. Форвард «Реала» был в заявке сборной Франции, но получил травму перед стартом турнира. В итоге Бензема даже не доехал до Катара. Накануне финала появились слухи, что ветеран может оказаться в заявке и даже выйти на поле, но этого не случилось. В итоге Бензема стал вице-чемпионом мира.

На самом деле эта история выглядит как-то странно. Форвард, конечно, может быть обижен на французскую Федерацию футбола, которая его дисквалифицировала в своё время. В итоге Бензема не стал чемпионом мира в 2018 году и не сыграл на домашнем Евро в 2016-м. На уровне сборной у него так и остался один трофей – победа в Лиге наций по итогам сезона-2020/21.

Накануне финала чемпионата мира-2022 появились разговоры, что у Бензема не лучшие отношения с Дидье Дешамом: якобы тренер обижен, что форвард не упомянул его в речи на награждении «Золотым мячом». Кроме того, ходят слухи, что у нападающего напряжённые отношения с Оливье Жиру. Сложно сказать, правда это или нет. Тем не менее с трудом верится, что Бензема решил завершить карьеру в сборной Франции именно по причине конфликтов.

Скорее всего, форвард лучше всех остальных понимает, что его время ушло. Прошлый сезон, а точнее даже его весна – это лучшее время в карьере Бензема. Он дотащил «Реал» до победы в Лиге чемпионов, получил свой личный трофей. Однако уже этой осенью мы видим блеклую тень Бензема. Травмы же намекают, что форвард уже не в лучшей физической форме. Да, в последнее время всё больше футболистов играют до преклонного возраста. И всё же 35 лет – это уже довольно много.

Бензема осознаёт, что его время ушло. В «Реале» уже купили ему замену. Конечно, Эндрик приедет в Мадрид лишь через полтора года, но это прямо знак от клуба. Чемпионат мира в Катаре и вовсе наглядно показал, что у сборной Франции есть своя живая легенда, вокруг которой всё строится. Кроме того, у «лес блё» хватает молодых игроков, жаждущих побед.

Не стоит забывать, что Францию, вероятно, ждёт обновление состава. Льорису 35 лет, Жиру – 36, Гризманну и Канте – по 31. У самого Бензема и того же Жиру подрастают молодые конкуренты Коло-Муани, Тюрам, Нкунку.

Надо ли тратить силы ради попытки выиграть чемпионат Европы? Предстоит играть с Ирландией, Гибралтаром, Грецией, потом ещё участвовать в Лиге наций. Судя по всему, Бензема решил, что ему это уже не нужно. Лучше собрать силы и постараться успеть с «Реалом» выиграть ещё несколько трофеев, возможно, замахнуться ещё на одну Лигу чемпионов.

Конечно, можно постараться объяснить всё конфликтом. Возможно, он действительно есть. Однако, скорее всего, Бензема просто хорошо понимает, что его лучшие годы позади, а силы уже далеко не бесконечные.

Роман Андреев