Талалаев: Не стал бы говорить, что Месси более великий, чем Марадона

Тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев в разговоре с журналистами высказался по поводу игры звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси.

Талалаев сказал Sport24, что в футболе очень тяжело сравнивать, но сейчас все будут говорить о том, что Месси более великий, чем Марадона. Наставник торпедовцев отметил, что он пока согласиться с этим утверждением не может.

«Я бы пока не стал так говорить. Думаю, что сейчас ни у кого нет сомнений только в том, что Месси точно является самым сильным футболистом современности», - добавил Талалаев.

Напомним, что 35-летний Лионель Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира. В финале катарского мундиаля Аргентина по пенальти обыграла французов.