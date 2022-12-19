Червиченко – о финале ЧМ-2022: «Это было что-то невероятное»

Экс-руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о финале катарского чемпионата мира.

«Это было что-то невероятное. Ничего подобного не видел и не уверен, что когда-либо увижу ещё раз в будущем. Из того, что мне доводилось видеть в финалах чемпионат мира, это что-то уникальное. Были, конечно, игры, когда и «Манчестер Юнайтед» с «Баварией» возвращался, и другие, но этот матч – за гранью», – заявил бывший президент «красно-белых» в интервью «Чемпионату».

Напомним, что Аргентина в третий раз в истории выиграла золото мирового первенства, обыграв Францию в серии пенальти после ничьи со счётом 3:3.