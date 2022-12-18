Канчельскис - о финале мундиаля в Катаре: «Самый лучший финал, который я видел»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился эмоциями после результативного финала чемпионата мира по футболу в Катаре. В борьбе за титул в финале сразились сборные Аргентины и Франции, которые в основное и дополнительное время выдали ничью – 3:3. Исход игры решился в серии пенальти – 4:2 в пользу команды Аргентины.

«Хорошая игра, открытая. Самый лучший финал, который я видел!», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что интрига не покидала игру до самого конца встречи. А сам матч подарил зрителю много голов.

Сборная Аргентины вернула себе титул чемпионов мира 36 лет спустя. В 1986 году «альбиселесте» в последний раз до сегодняшнего дня побеждали на чемпионате мира по футболу.