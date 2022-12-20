Уилкшир: «Россия могла бы выйти в полуфинал ЧМ-2022»

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о том, чего могла бы добиться сборная России на чемпионате мира – 2022, завершившемся на днях в Катаре.

«Никто не знает, где бы Россия оказалась. Возможно, вылетела бы после группового турнира, а возможно, и вышла бы из группы. Они могли бы оказаться в 1/4 финала или даже полуфинале», - передает слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира – 2022 выиграла Аргентина, которая победила в финале французов (3:3, 4:2 пен.).