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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Уилкшир: «Россия могла бы выйти в полуфинал ЧМ-2022»

20 Декабря 2022 • 10:22 Комментировать (6)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о том, чего могла бы добиться сборная России на чемпионате мира – 2022, завершившемся на днях в Катаре.

«Никто не знает, где бы Россия оказалась. Возможно, вылетела бы после группового турнира, а возможно, и вышла бы из группы. Они могли бы оказаться в 1/4 финала или даже полуфинале», - передает слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира – 2022 выиграла Аргентина, которая победила в финале французов (3:3, 4:2 пен.).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Люк Уилкшир
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Время на раскачку
20 Декабря 2022 в 10:28
она там и оказалась: в полуфинале со счетом 0:0 был обыгран Точикистон, а финале с тем же счетом повержен Узбекистон.
ILLNAT
20 Декабря 2022 в 10:33
Скоро и эти откажутся играть с Россией.)
Время на раскачку
20 Декабря 2022 в 10:36
в этот самый момент они и проиграли!)
ILLNAT
20 Декабря 2022 в 10:37
Позорно слились.)
Время на раскачку
20 Декабря 2022 в 10:39
виват!!
ILLNAT
20 Декабря 2022 в 10:43
Своих не бросаем.))
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