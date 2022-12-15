Известна причина, по которой Месси пропустил тренировку сборной Аргетнины

Названа причина, из-за которой капитан аргентинской национальной команды Лионель Месси пропустил тренировку «альбиселесте».

По информации Mundo Deportivo, нападающий испытывает дискомфорт в задней поверхности бедра, который он почувствовал во время полуфинального матча катарского чемпионата мира против сборной Хорватии. Сообщается, что в расположении команды нет сомнений в том, что Лео выведет сборную на решающий матч турнира против Франции, который пройдёт в Лусаиле через три дня.

Также стало известно, что на поле занимались футболисты, которые вышли на замену или остались на скамейке в предыдущей встрече, в то время как основные игроки занимались на тренажёрах.

Напомним, что финал мундиаля состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток судьи запланирован на 18:00 по московскому времени.