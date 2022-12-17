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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Плохие новости для Месси

17 Декабря 2022 • 18:13 Комментировать (2)
Аргентина
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Франция
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Через 22 ч. 58 мин.

В воскресенье вечером пройдёт финальный матч чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. Журналист сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Александр Тихий в преддверии главной футбольной битвы четырёхлетия делится своими мыслями в рамках авторской колонки.

Не могу назвать себя болельщиком со стажем. В своей жизни я посмотрел пять чемпионатов Европы и теперь смотрю пятый чемпионат мира. На днях я поймал себя на интересной мысли – все команды, которые я поддерживал в финалах ЧМ, в итоге проигрывали. Не то чтобы я был болельщиком какой-то сборной, но перед финалами, наверное, многие выбирают для себя команду, победа которой была бы более желанной. Для азарта полезно.

В 2006 году в финале я поддерживал сборную Франции. Из-за Зинедина Зидана. В лучшие годы француза я ходил пешком под стол, так что с его подвигами как игрока я знаком в основном по множеству нарезок видео и рассказов. Прощание Зидана с футболом летом 2006 года создавало серьёзный эмоциональный фон, который меня, юного тогда болельщика, склонил болеть именно за французов. Вряд ли нужно пересказывать то, что произошло в том финале. Кадры, на которых Зидан после удаления проходит мимо кубка мира, до сих пор будоражат умы фанатов. При этом Зинедин ранее становился чемпионом мира в 1998 году, то есть для него тот турнир не был шансом всей жизни. И всё же скандальная красная карточка и последующий триумф сборной Италии омрачили выход Зидана на пенсию.

Спустя четыре года в финале мундиаля я болел за сборную Нидерландов. Вообще в те годы я, как и многие, симпатизировал этой сборной, ведь она показывала очень яркий футбол. Арьен Роббен, Уэсли Снейдер, Робин ван Перси, Дирк Кёйт, Рафаэль ван дер Варт… сказочная была команда. Впрочем, в финале «оранжевые» проиграли Испании, пропустив единственный гол в конце второго дополнительного тайма.  

В финале чемпионата мира 2014 года мои симпатии были обращены к сборной Аргентины. Просто потому, что аргентинцы в моём сознании – да, наверное, и объективно – выступали в том финале в качестве андердога. Сборная Германии регулярно доходила до решающих стадий чемпионатов Европы и мира, хотя долго ничего не выигрывала. А сборная Аргентины на фоне немцев находилась в тени, особенно после выноса немцами Бразилии. И снова в этом финале всё решил один гол, забитый в экстра-тайме. Его забила Германия.

В 2018 году в финале чемпионата мира я болел за Хорватию. Тут, наверное, всё понятно. Многие нейтральные фанаты поддерживали именно хорватов, которые были явными андердогами. Хотелось футбольной сказки, но не получилось – сборная Франции реализовала преимущество в классе и победила со счётом 4:2. И снова команда, которой я симпатизировал, довольствовалась серебром.

И вот впереди очередной финал чемпионата мира. Не знаю, читает ли эту колонку Лионель Месси, но у меня для него плохие новости…  

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции
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Комментарии (2)
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NOBODY
17 Декабря 2022 в 18:53
Месси разумеется прочитал статью и теперь рвет на себе волосы....

Предлагаю заголовок на послематчевую статью финала ЧМ - "Журналист еврофутбола А. Тихий похоронил надежду Л Месси стать чемпионом мира"....
ОдмЫн
17 Декабря 2022 в 18:46
Такое ощущение, что статья написал местный знаменитый глор (со стажем) Милка Помидоровна Борухова
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