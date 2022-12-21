Скалони обратился к болельщикам сборной Аргентины

Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони обратился к поклонникам «альбиселесте» с благодарностью за поддержку на ЧМ-2022.

«Вы были нашим 12-м игроком. Сбылась мечта всех аргентинцев. Мы бесконечно благодарны вам за поддержку и рады видеть вас счастливыми», — написал Скалони в своих социальных сетях.

Напомним, что аргентинский специалист стал самым молодым тренером чемпионов мира за 44 года. Сильнейшая команда Южной Америки выиграла третий в своей истории мундиаль, обыграв в решающем матче сборную Франции в серии послематчевых пенальти.