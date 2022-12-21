Агуэро: «Месси значительно лучше Роналду»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сравнил своего соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

По мнению Агуэро, Месси значительно превосходил Роналду ещё до чемпионата мира в Катаре, выигранного Аргентиной впервые с 1986 года.

«Роналду сделал выдающуюся карьеру и является великолепным спортсменом, но Лео был и остаётся лучшим», — цитирует Агуэро Stake.com.

Отметим, что Месси и Роналду являются рекордсменами по количеству выигранных «Золотых мячей» (самая престижная индивидуальная награда мирового футбола). Португалец удостаивался её пять раз, а на счету аргентинца их семь.