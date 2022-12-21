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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агуэро: «Месси значительно лучше Роналду»

21 Декабря 2022 • 16:33 Комментировать (3)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро сравнил своего соотечественника Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

По мнению Агуэро, Месси значительно превосходил Роналду ещё до чемпионата мира в Катаре, выигранного Аргентиной впервые с 1986 года.

«Роналду сделал выдающуюся карьеру и является великолепным спортсменом, но Лео был и остаётся лучшим», — цитирует Агуэро Stake.com.

Отметим, что Месси и Роналду являются рекордсменами по количеству выигранных «Золотых мячей» (самая престижная индивидуальная награда мирового футбола). Португалец удостаивался её пять раз, а на счету аргентинца их семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Португалии Серхио Агуэро
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Комментарии (3)
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aegur
21 Декабря 2022 в 17:42
У сестры Рона противоположное мнение))
Любопытно в чём измеряется значительность?))
ингерман
21 Декабря 2022 в 17:12
ай.. агвэра ты дэбилоид.. А-ха-ха-ха! )))
ARTUR
21 Декабря 2022 в 16:42
Еще бы ))) вы ж братаны!!!!
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