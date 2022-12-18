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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чудо-Месси и остальные: 10 лучших игроков исторического финала ЧМ-2022

18 Декабря 2022 • 22:51 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Оценки футболистам Аргентины и Франции за главный матч года

Тот случай, когда вывеска себя оправдала на 100 процентов. Хочется забыть финал чемпионата мира 2022 и пересмотреть снова, настолько крутое зрелище выдали сборные Аргентины и Франции. Даже не хочется сейчас говорить о победителе – катарское золото заслужили обе команды. И оба лидера этих великих сборных, проведшие феноменальный финал.

Статистическое преимущество полностью за Аргентиной: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 20:10, в створ – 10:5, угловые – 6:5. Но итоговая победа досталась Лионелю Месси будто силами Вселенной, уж очень желавшей увидеть триумф гениального аргентинца. Шикарный чемпионат мира завершился так, как, наверное, должен был завершиться.

Протокол игры  
Аргентина3:3
(4:2 по пен.)		Франция
(1:0) Месси Лионель23'  
(2:0) Ди Мария Анхель36'  
  80'Мбаппе Килиан (2:1)
  81'Мбаппе Килиан (2:2)
(3:2) Месси Лионель108'  
  118'Мбаппе Килиан (3:3)
Мартинес Эмилиано  121'Молина Науэль 91' (Монтьель Гонсало ( 91'  116') Ромеро КристианОтаменди НиколасТальяфико Николас 120' (Дибала Пауло ( 120') Де Пауль Родриго 102' (Паредес Леандро ( 102'  114') Фернандес Энцо  45'Макаллистер Алексис 116' (Песселья Херман ( 116') Месси ЛионельАльварес Хулиан 102' (Мартинес Лаутаро ( 102') Ди Мария Анхель 64' (Акунья Маркос ( 64'  90')
Запасные: Мартинес ЛисандроГидо РодригесАльмада ТьягоФойт ХуанРульи ХеронимоГомес Алехандро ПапуАрмани ФранкоКорреа АнхельПаласиос Эксекиэль
Льорис УгоКунде Жюль 120' (Дисаси Аксель ( 120') Варан Рафаэль 113' (Конате Ибраима ( 113') Упамекано ДайоЭрнандес Тео 71' (Камавинга Эдуардо ( 71') Гризманн Антуан 71' (Коман Кингсли ( 71') Тчуамени ОрельенРабио Адриен  55' 96' (Фофана Юссуф ( 96') Дембеле Усман 41' (Тюрам Маркус ( 41'  87') Жиру Оливье  90' 41' (Коло-Муани Рандаль ( 41') Мбаппе Килиан
Запасные: Гендузи МаттеоМанданда СтивПавар БенжаменАреола АльфонсСалиба ВильямВерету Жордан
18 декабря. Стадион "Стадион Лусаил".

Кто же был главным действующим лицом ярчайшего финала? Давайте выделим десять лучших игроков заключительного матча ЧМ-2022.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ФИНАЛА ЧМ-2022

ЭМИЛИАНО МАРТИНЕС – 7,0. Хорошую оценку Мартинес получает не за 120 минут игрового времени, а за невероятный сейв на 123-й и серию пенальти, которую он вновь вытащил для Аргентины. Очень уверенно Эмилиано действовал, ментально переиграл Комана и Тчуамени.

АНТУАН ГРИЗМАНН – 7,0. Шикарный турнир провёл Гризманн, обретший себя на позиции универсального полузащитника. Антуан и в финале успевал всё: трижды сыграл в отборе, дважды – на перехвате, выиграл 6 единоборств из 8 и раскрутил две опаснейшие атаки.

ЭНЦО ФЕРНАНДЕС – 7,0. Точно на той же позиции играл у Аргентины Энцо Фернандес, но выполнял иные функции. Он просто вытоптал опорную зону, регулярно настигая всех, кто приближался к штрафной Мартинеса. Не без ошибок и фолов, но 10 (!) отборов накопил Фернандес.

МАРКУС ТЮРАМ – 7,5. Совсем не угадал со стартовым составом Дешам, зато эффектными получились замены. Скоростной Тюрам вмиг освежил левый фланг, сделав его зоной повышенной опасности. Отлично за мяч боролся, трижды уходил от защитников на дриблинге, заработал два штрафных удара, ассистировал Килиану Мбаппе.

АЛЕКСИС МАКАЛЛИСТЕР – 7,5. А вот и ещё один ассистент сегодняшнего вечера. Шикарную передачу вырезал на Ди Марию, когда Анхель оформлял второй мяч Аргентины. Алексис вообще уверенно чувствовал себя на фланге, начисто закрыв быстро заменённого Дембеле.

УГО ЛЬОРИС – 8,0. Отдадим должное Льорису, он до последнего верил, что Франция проснётся. Не дал оформить дубль Месси, выиграл дуэль у Макаллистера, и французы ушли с 0:2. В компенсированное время пугал Лаутаро, проигравшего голкиперу три эпизода. Итого совершил 7 сейвов Льорис, но в серии пенальти подвиги закончились.

РАНДАЛЬ КОЛО-МУАНИ – 8,5. Очередной джокер Дешама. Если бы Рандаль реализовал свой момент на последних секундах, то был бы королём сегодня он. А так хвалим за огромное давление в атаке: выиграл 5 верховых единоборств из 6, заработал три штрафных удара, трижды мяч отобрал в прессинге. А, самое главное, заработал пенальти для Мбаппе.

АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ – 8,5. Ох и разрывал на левом фланге Ди Мария, изголодавшийся по ЧМ. В дриблинге унижал Дембеле и Кунде (4 раза), отлично открывался и уходил за спину. Отдал три ключевые передачи в развитие атаки, забил второй гол команды.

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КИЛИАН МБАППЕ – 9,0. Наверное, именно индивидуальную награду за сегодняшний матч должен получить всё-таки Мбаппе, вспыхнувший после 80-й минуты. Хет-трик оформил Килиан, будто стойки оббегавший защитников. Но где же уважаемый Мбаппе был до 80-й минуты? Да и не может сегодня существовать другого героя, кроме:

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ – 9,5. В финале (как и всегда) вся Аргентина играла и молилась на Месси. Лео мог бы быть лучше в борьбе – проиграл 10 единоборств из 15, в созидании – всего один момент придумал великий Месси и совершил 25 потерь. Но эти цифры забудутся, ведь почти вся игра всё равно шла через Лионеля. А он оформил дубль и трижды разогнал атаку умной передачей. Забил пенальти в послематчевой серии и заслуженно поднял над головой кубок мира!

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Сборная Аргентины Сборная Франции
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Комментарии (2)
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Alex1972
18 Декабря 2022 в 23:39
Как сказал Казанский до матча - Льорис - слабое звено французов... Проиграл все пенали...
slain
18 Декабря 2022 в 22:54
Льорис восьмерка? вы серьезно?
На Евро-Футболе:
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Окончен после пенальти
Аргентина Аргентина
Франция Франция
3
3
2.80 3.10 2.80
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