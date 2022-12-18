Чудо-Месси и остальные: 10 лучших игроков исторического финала ЧМ-2022

Оценки футболистам Аргентины и Франции за главный матч года

Тот случай, когда вывеска себя оправдала на 100 процентов. Хочется забыть финал чемпионата мира 2022 и пересмотреть снова, настолько крутое зрелище выдали сборные Аргентины и Франции. Даже не хочется сейчас говорить о победителе – катарское золото заслужили обе команды. И оба лидера этих великих сборных, проведшие феноменальный финал.

Статистическое преимущество полностью за Аргентиной: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 20:10, в створ – 10:5, угловые – 6:5. Но итоговая победа досталась Лионелю Месси будто силами Вселенной, уж очень желавшей увидеть триумф гениального аргентинца. Шикарный чемпионат мира завершился так, как, наверное, должен был завершиться.

Кто же был главным действующим лицом ярчайшего финала? Давайте выделим десять лучших игроков заключительного матча ЧМ-2022.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ИГРОКОВ ФИНАЛА ЧМ-2022

ЭМИЛИАНО МАРТИНЕС – 7,0. Хорошую оценку Мартинес получает не за 120 минут игрового времени, а за невероятный сейв на 123-й и серию пенальти, которую он вновь вытащил для Аргентины. Очень уверенно Эмилиано действовал, ментально переиграл Комана и Тчуамени.

АНТУАН ГРИЗМАНН – 7,0. Шикарный турнир провёл Гризманн, обретший себя на позиции универсального полузащитника. Антуан и в финале успевал всё: трижды сыграл в отборе, дважды – на перехвате, выиграл 6 единоборств из 8 и раскрутил две опаснейшие атаки.

ЭНЦО ФЕРНАНДЕС – 7,0. Точно на той же позиции играл у Аргентины Энцо Фернандес, но выполнял иные функции. Он просто вытоптал опорную зону, регулярно настигая всех, кто приближался к штрафной Мартинеса. Не без ошибок и фолов, но 10 (!) отборов накопил Фернандес.

МАРКУС ТЮРАМ – 7,5. Совсем не угадал со стартовым составом Дешам, зато эффектными получились замены. Скоростной Тюрам вмиг освежил левый фланг, сделав его зоной повышенной опасности. Отлично за мяч боролся, трижды уходил от защитников на дриблинге, заработал два штрафных удара, ассистировал Килиану Мбаппе.

АЛЕКСИС МАКАЛЛИСТЕР – 7,5. А вот и ещё один ассистент сегодняшнего вечера. Шикарную передачу вырезал на Ди Марию, когда Анхель оформлял второй мяч Аргентины. Алексис вообще уверенно чувствовал себя на фланге, начисто закрыв быстро заменённого Дембеле.

УГО ЛЬОРИС – 8,0. Отдадим должное Льорису, он до последнего верил, что Франция проснётся. Не дал оформить дубль Месси, выиграл дуэль у Макаллистера, и французы ушли с 0:2. В компенсированное время пугал Лаутаро, проигравшего голкиперу три эпизода. Итого совершил 7 сейвов Льорис, но в серии пенальти подвиги закончились.

РАНДАЛЬ КОЛО-МУАНИ – 8,5. Очередной джокер Дешама. Если бы Рандаль реализовал свой момент на последних секундах, то был бы королём сегодня он. А так хвалим за огромное давление в атаке: выиграл 5 верховых единоборств из 6, заработал три штрафных удара, трижды мяч отобрал в прессинге. А, самое главное, заработал пенальти для Мбаппе.

АНХЕЛЬ ДИ МАРИЯ – 8,5. Ох и разрывал на левом фланге Ди Мария, изголодавшийся по ЧМ. В дриблинге унижал Дембеле и Кунде (4 раза), отлично открывался и уходил за спину. Отдал три ключевые передачи в развитие атаки, забил второй гол команды.

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КИЛИАН МБАППЕ – 9,0. Наверное, именно индивидуальную награду за сегодняшний матч должен получить всё-таки Мбаппе, вспыхнувший после 80-й минуты. Хет-трик оформил Килиан, будто стойки оббегавший защитников. Но где же уважаемый Мбаппе был до 80-й минуты? Да и не может сегодня существовать другого героя, кроме:

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ – 9,5. В финале (как и всегда) вся Аргентина играла и молилась на Месси. Лео мог бы быть лучше в борьбе – проиграл 10 единоборств из 15, в созидании – всего один момент придумал великий Месси и совершил 25 потерь. Но эти цифры забудутся, ведь почти вся игра всё равно шла через Лионеля. А он оформил дубль и трижды разогнал атаку умной передачей. Забил пенальти в послематчевой серии и заслуженно поднял над головой кубок мира!