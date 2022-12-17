Галлас: «Мбаппе будет стремиться превзойти Месси и Роналду»

Экс-игрок сборной Франции Вильям Галлас высказался о нападающем национальной команды и «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Килиан способен достичь уровня Роналду и Месси. Мбаппе стремится быть лучшим и постоянно об этом думает. Криштиану и Лионель дают ему серьезный стимул. Килиан будет стремиться побить их рекорды. С таким менталитетом он может еще долгое время прогрессировать», - передает слова Вильяма портал Goal.com.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции будет противостоять команде Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.