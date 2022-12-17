Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Галлас: «Мбаппе будет стремиться превзойти Месси и Роналду»

17 Декабря 2022 • 12:36 Комментировать (1)
Аргентина
...
Франция
1 2.92 X 3.00 2 2.92
18.12 18:00

Экс-игрок сборной Франции Вильям Галлас высказался о нападающем национальной команды и «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Килиан способен достичь уровня Роналду и Месси. Мбаппе стремится быть лучшим и постоянно об этом думает. Криштиану и Лионель дают ему серьезный стимул. Килиан будет стремиться побить их рекорды. С таким менталитетом он может еще долгое время прогрессировать», - передает слова Вильяма портал Goal.com.

В финале ЧМ-2022 сборная Франции будет противостоять команде Аргентины. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильям Галлас ПСЖ Сборная Франции Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Leonardis
17 Декабря 2022 в 12:53
Никогда
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
2.45 3.35 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Декабря
12:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Анже»: «У нас есть много предложений по Унаи»
12:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Семшов не согласен, что ЧМ в Катаре — лучший в истории
12:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Галлас: «Мбаппе будет стремиться превзойти Месси и Роналду» 1
12:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев высказался о матче Хорватия - Марокко
12:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дмитрий Губерниев: «Нас ждет роскошный финал!»
12:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов назвал победителя ЧМ-2022
12:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трезеге: «Франция станет чемпионом мира, в этом нет никаких сомнений»
12:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
PARI: полуфинал Франция – Марокко – новый лидер чемпионата по объемам принятых ставок
12:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рамос обратился к Хакими: Завтра ты поймёшь, что стал частью истории
12:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой оценил шансы Марокко и Хорватии в матче за третье место ЧМ-2022
11:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Новосельцев – о Роналду: «С его устойчивой психологией можно только поаплодировать ему»
11:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Диалло: «Криштиану Роналду — это всё для Мбаппе»
11:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тихонов: «То, что Роналду пропустил предсезонку, не могло стать причиной всех бед»
11:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бывший игрок «Кубани» Селин: «Буду болеть за хорватов, для них это возможность отблагодарить Модрича» эксклюзив
11:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Леброн Джеймс – о финале ЧМ-2022: «Хочу просто увидеть классный матч»
Все новости
Рекомендуем