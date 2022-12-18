Адиев назвал трёх лучших тренеров чемпионата мира в Катаре

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев назвал лучших тренеров на чемпионате мира в Катаре.

Адиев выделил тренеров сборных Марокко, Аргентины и Франции — Валида Реграги, Лионеля Скалони и Дидье Дешама.

«Валид Реграги провёл большую работу и, можно сказать, хорошо её выполнил, несмотря на два последних поражения. Лионель Скалони тоже показал качество. Дидье Дешам – прагматично, но два раза подряд в финале», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Напомним, 22-й по счёту мундиаль завершится сегодня, 18 декабря, финальным матчем между Аргентиной и Францией. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.