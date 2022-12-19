Непомнящий высказался о финале ЧМ-2022

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий поделился эмоциями от финала катарского чемпионата мира - 2022.

«Похожий матч по накалу страстей во время моей работы? Нет-нет, абсолютно ничего подобного не было. Вчерашний матч вообще нельзя сравнить ни с чем. Понравилась ли мне игра? Более чем», — цитирует тренера Vprognoze.ru.

Сборная Аргентины стала трёхкратным чемпионом мира, обыграв в решающей встрече турнира Францию в серии послематчевых пенальти после ничьи со счётом 3:3. Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира, а Килиан Мбаппе стал вторым автором хет-трика в истории финалов мундиалей, забрав также «Золотую бутсу» с восьмью голами.