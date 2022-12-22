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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кечинов: «После ЧМ-2022 будет сложно настроиться на российский футбол»

22 Декабря 2022 • 13:22 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался об усталости от футбола после катарского чемпионата мира.

«Абсолютно не устал от футбола. Единственное, что после чемпионата мира будет сложно настроиться на российский футбол, потому что колоссальная разница видна. Но ничего страшного — будем потихоньку окунаться в наши реалии», — приводит слова экс-игрока издание «Чемпионат». Эксперт отметил, что очень ждёт возвращения Лиги чемпионов и всех российских турниров.

Напомним, что ЧМ-2022 завершился 18 декабря с ярким финалом между сборными Аргентины и Франции. Возвращение отечественного футбола запланировано на конец февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Валерий Кечинов
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