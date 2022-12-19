Морган - после триумфа Месси на ЧМ: «Все вопросы сняты, Роналду - величайший футболист в истории»

Журналист Пирс Морган, который в ноябре опубликовал скандальное интервью с португальским нападающим Криштиану Роналду, в очередной раз высказался о том, кто является лучшим футболистом в истории.

«Все вопросы сняты навсегда. Роналду – величайший футболист в истории», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

Это заявление Морган сделал после триумфа Лионеля Месси в финале чемпионата мира – 2022. В решающем матче сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 пен.) По итогам мундиаля 35-летнего Месси признали лучшим игроком турнира. Он забил семь голов и сделал три ассиста в семи встречах.