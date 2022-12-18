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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Леандро Фернандес: «Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны»

18 Декабря 2022 • 11:21 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 6 ч. 14 мин.

Экс-защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира, в котором встретятся команды Аргентины и Франции.

По мнению футболиста, лидер южноамериканской сборной Лионель Месси заслужил выиграть мундиаль и повторить достижение легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял кубок мира над головой. Он лучший игрок на этом чемпионате мира», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Леандро Фернандес
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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