Леандро Фернандес: «Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны»

Экс-защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата мира, в котором встретятся команды Аргентины и Франции.

По мнению футболиста, лидер южноамериканской сборной Лионель Месси заслужил выиграть мундиаль и повторить достижение легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.

«Молюсь, чтобы Месси повторил успех Марадоны и поднял кубок мира над головой. Он лучший игрок на этом чемпионате мира», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.