​Футболиста сборной Аргентины признали лучшим молодым игроком ЧМ-2022

После финального матча чемпионата мира в Катаре проходила церемония награждения. Приз лучшему молодому футболисту турнира получил полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

На клубном уровне 21-летний Энцо Фернандес представляет португальскую «Бенфику». При этом слухи активно связывают полузащитника со многими европейскими грандами.

В финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. После 90 сыгранных минут на табло горел счёт 2:2, а после 120 минут – 3:3.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году. Турнир будут принимать США, Мексика и Канада.