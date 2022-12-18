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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Футболиста сборной Аргентины признали лучшим молодым игроком ЧМ-2022

18 Декабря 2022 • 22:16 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

После финального матча чемпионата мира в Катаре проходила церемония награждения. Приз лучшему молодому футболисту турнира получил полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес.

На клубном уровне 21-летний Энцо Фернандес представляет португальскую «Бенфику». При этом слухи активно связывают полузащитника со многими европейскими грандами.

В финале мундиаля сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. После 90 сыгранных минут на табло горел счёт 2:2, а после 120 минут – 3:3.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году. Турнир будут принимать США, Мексика и Канада.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Энцо Фернандес
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