Кобелев: «Конечно, я не устал от футбола – я ж не играл»

Бывший рулевой московского «Динамо» порассуждал об усталости от футбола в уходящем году.

«Конечно, я не устал от футбола – я ж не играл. Смотреть – не бегать», - цитирует специалиста «Чемпионат».

По мнению Кобелева, чемпионат мира зимой было очень непривычно воспринимать, но прошёл он хорошо. Теперь он ждёт возобновления национальных чемпионатов.

Чемпионат мира в Катаре закончился в минувшее воскресенье 18 декабря. В финале сборная Аргентины обыграла французов, исход главного матча турнира решила лишь серия послематчевых пенальти.

Ранее Кобелев рассказал, каких игроков недостаёт современному футболу.