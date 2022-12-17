Каррера назвал фаворита в финале Аргентина - Франция

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о финальном матче чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Франция - фаворит, у них более опытная команда. Но я уверен, что Месси сделает все, чтобы завоевать кубок мира. Возможно, аргентинцы смогут забрать этот трофей», - передает слова итальянского специалиста издание «РБ Спорт».

Финальный поединок Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи – в 18:00 по московскому времени. Этот матч обслужит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.