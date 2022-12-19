Тихонов: «Месси — лучший игрок в истории футбола»

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Тихонов подвёл итоги финала катарского чемпионата мира.

«Месси — лучший игрок в истории футбола. Эмоции от финала были замечательные. Последний матч чемпионата мира удался. Матч получился очень интересным», — приводит слова Тихонова издание «РБ Спорт». По его мнению, аргентинцы, несмотря на доминирование по ходу встречи, рано поверили в свою победу, что позволило сопернику отыграться.

Напомним, что яркий финал катарского мундиаля завершился со счётом 3:3 с хет-триком Килиана Мбаппе при счетах 0:2 и 2:3 и дублем Лионеля Месси. В серии пенальти «альбиселесте» оказались сильнее со счётом 4:2, выиграв третье золото мировых первенств в своей истории.