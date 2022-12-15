​Мбаппе лидирует по обводкам на ЧМ-2022, Месси – в тройке

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на текущем чемпионате мира сделал больше всего обводок. Талантливый игрок «трёхцветных» обыгрывал своих оппонентов 21 раз, на что обращает внимание журналист Стэтмен Дэйв в социальных сетях.

Второе место занимает Джамал Мусиала из сборной Германии с 19 обводками. Это удивительно, ведь сборная Германии свой путь на чемпионате мира завершила уже по итогам группового этапа.

Тройку лучших игроков чемпионата мира – 2022 по обводкам пока что замыкает Лионель Месси. Аргентинец 15 раз обыграл своих соперников.

В финале чемпионата мира сразятся аргентинцы и французы. Матч пройдёт в воскресенье, 18 декабря.