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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам: «Игроки сборной Аргентины любят агрессивный футбол»

18 Декабря 2022 • 01:46 Комментировать
Аргентина
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Франция
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Через 15 ч. 22 мин.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о стиле сборной Аргентины в преддверии финала чемпионата мира.

Аргентинцы – одни из лидеров турнира по жёлтым карточкам (12, у Франции – 5), и наставник французов считает такое положение дел абсолютно естественным: «В составе сборной Аргентины подобраны игроки с особым боевым духом, они любят физическую борьбу, единоборства на поле. У них отлично это получается, и можно даже сказать, что это у них в ДНК. Но важно и то, что они хорошие футболисты. Не следует сводить стиль Аргентины только к физической борьбе», – заявил в интервью BeIn Sport Дидье Дешам.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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