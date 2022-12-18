Дешам: «Игроки сборной Аргентины любят агрессивный футбол»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о стиле сборной Аргентины в преддверии финала чемпионата мира.

Аргентинцы – одни из лидеров турнира по жёлтым карточкам (12, у Франции – 5), и наставник французов считает такое положение дел абсолютно естественным: «В составе сборной Аргентины подобраны игроки с особым боевым духом, они любят физическую борьбу, единоборства на поле. У них отлично это получается, и можно даже сказать, что это у них в ДНК. Но важно и то, что они хорошие футболисты. Не следует сводить стиль Аргентины только к физической борьбе», – заявил в интервью BeIn Sport Дидье Дешам.